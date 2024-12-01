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«Зенит» — «Крылья Советов»: гости забили два гола за минуту

«Зенит» — «Крылья Советов»: гости забили два гола за минуту
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В эти минуты идёт матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'    

На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд.

Ранее, на пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Крылья Советов» заработали 15 очков и располагаются на 13-й строчке.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили «Оренбург» со счётом 1:0, а «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» со счётом 2:1.

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