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«Зенит» — «Крылья Советов»: гости забили два гола за минуту

В эти минуты идёт матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд.

Ранее, на пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Крылья Советов» заработали 15 очков и располагаются на 13-й строчке.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили «Оренбург» со счётом 1:0, а «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» со счётом 2:1.

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