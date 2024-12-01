«Ротор» и «Шинник» не выявили победителя в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Евгений Галимов. Матч закончился со счётом 1:1.

На 31-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Ротора» Дмитрий Лаврищев. Во втором тайме нападающий «Шинника» Захар Фёдоров восстановил равновесие.

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 21 матч. «Шинник» заработал 21 очко после 21 встречи и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 45 очков за 21 игру.

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