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«Ротор» и «Шинник» не выявили победителя в матче 21-го тура Первой лиги

«Ротор» и «Шинник» не выявили победителя в матче 21-го тура Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Евгений Галимов. Матч закончился со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Лаврищев – 30'     1:1 Фёдоров – 58'    

На 31-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Ротора» Дмитрий Лаврищев. Во втором тайме нападающий «Шинника» Захар Фёдоров восстановил равновесие.

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 21 матч. «Шинник» заработал 21 очко после 21 встречи и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 45 очков за 21 игру.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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