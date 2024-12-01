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«Сочи» обыграл «КАМАЗ» в матче 21-го тура Первой лиги

«Сочи» обыграл «КАМАЗ» в матче 21-го тура Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Первой лиги (ФНЛ), в котором встречались «Сочи» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встречи проходила на стадионе «Фишт». Бригаду арбитров возглавлял Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 по московскому времени. Победу одержал «Сочи». Итоговый счёт — 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Мелёшин – 21'     2:0 Кравцов – 37'    

В составе победителей голы в ворота соперника забили Павел Мелёшин на 21-й минуте и Кирилл Кравцов на 37-й минуте.

Таким образом, ФК «Сочи» располагается на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги с 37 очками после 21 тура. «КАМАЗ» занимает 13-е место с 22 очками за аналогичное количество туров.

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