«Сочи» обыграл «КАМАЗ» в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Первой лиги (ФНЛ), в котором встречались «Сочи» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встречи проходила на стадионе «Фишт». Бригаду арбитров возглавлял Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток судьи прозвучал в 15:00 по московскому времени. Победу одержал «Сочи». Итоговый счёт — 2:0.

В составе победителей голы в ворота соперника забили Павел Мелёшин на 21-й минуте и Кирилл Кравцов на 37-й минуте.

Таким образом, ФК «Сочи» располагается на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги с 37 очками после 21 тура. «КАМАЗ» занимает 13-е место с 22 очками за аналогичное количество туров.