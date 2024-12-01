Защитник «Химок» Джикия: руководство решит будущее Артиги

Защитник «Химок» Георгий Джикия после победы в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) ответил на вопрос о слухах о возможной отставке главного тренера подмосковной команды Франка Артиги.

«Хотелось сделать небольшую корректировку. «Локомотив» очень грамотно давил, завладевал преимуществом. Поменяли то, что обговорили с Артигой, и не пропустили. Поэтому считаю, что перестройка и моменты, которые исправили в перерыве, очень сильно помогли.

Вам повезло, что я ничего не читаю в последнее время. Поэтому не знаю, кто что говорит и какую информацию преподносит. Скрывать не буду, что не знаком с этой историей. Руководство решит будущее Артиги. Ничего более говорить не хочу и даже не знаю, что сказать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.