Владислав Радимов: на Осинькина оказывается давление. И на нём это сказывается

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин вынужден работать под серьёзным давлением.

«Разговоры точно должны идти внутри команды. Абстрагироваться от этого просто невозможно. На Осинькина давно оказывается давление. И на нём это сказывается, по нему это видно. И на команде это тоже отражается», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В эти минуты проходит матч 17-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» принимает самарскую команду. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу гостей.