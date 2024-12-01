Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на сенсационный счёт в матче «Зенита» и «Крыльев» после первого тайма

Генич отреагировал на сенсационный счёт в матче «Зенита» и «Крыльев» после первого тайма
Комментарии

Комментатор Константин Генич высказался о результате первого тайма матча 17-го тура РПЛ межу «Зенитом» и «Крыльями Советов». На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Зенит» рассчитывает на хет-трик Ерохина во втором?

Соболев выйдет и забьёт. Скриньте», — написал Генич в телеграм-канале.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль.

Материалы по теме
Страсть «Спартака» и триумф «Зенита». Что случится сегодня в РПЛ
Страсть «Спартака» и триумф «Зенита». Что случится сегодня в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android