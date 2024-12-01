Генич отреагировал на сенсационный счёт в матче «Зенита» и «Крыльев» после первого тайма
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Комментатор Константин Генич высказался о результате первого тайма матча 17-го тура РПЛ межу «Зенитом» и «Крыльями Советов». На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4' 1:1 Сергеев – 17' 1:2 Олейников – 18' 1:3 Сергеев – 28' 2:3 Алип – 72'
«Зенит» рассчитывает на хет-трик Ерохина во втором?
Соболев выйдет и забьёт. Скриньте», — написал Генич в телеграм-канале.
На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль.
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