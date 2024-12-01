Генич отреагировал на сенсационный счёт в матче «Зенита» и «Крыльев» после первого тайма

Комментатор Константин Генич высказался о результате первого тайма матча 17-го тура РПЛ межу «Зенитом» и «Крыльями Советов». На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» рассчитывает на хет-трик Ерохина во втором?

Соболев выйдет и забьёт. Скриньте», — написал Генич в телеграм-канале.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль.