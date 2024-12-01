«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые состав команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Салах, Гакпо, Диас.

«Манчестер Сити»: Ортега, Диаш, Аке, Уолкер, Аканджи, Нунес, Гюндоган, Льюис, Силва, Фоден, Холанд.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 31 очко за 12 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 12 встречах и располагаются на четвёртой строчке.