«Вильярреал» упустил победу над «Жироной» в концовке матча Ла Лиги
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Завершился матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Итоговый результат — 2:2.
Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Барри – 23' 2:0 Баэна – 46' 2:1 ван де Бек – 66' 2:2 Крейчи – 90+7'
На 23-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Тьерно Барри. На 46-й минуте удвоил преимущество «Вильярреала» Алекс Баэна.
На 66-й минуте забил полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек. На 90+7-й минуте сравнял счёт игрок «Жироны» Ладислав Крейчи.
«Вильярреал» после 14 сыгранных матчей набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» с 22 очками идёт седьмой.
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