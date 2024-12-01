Экс-тренер ЦСКА Костылев: возраст Акинфеева сказывается, но таких вратарей не найти

Экс главный тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался по поводу состояния вратаря красно-синих Игоря Акинфеева и армейской команды в целом.

– Что скажете по поводу вратарской позиции? Акинфеев 100% первый номер или пора подтягивать Торопа к матчам РПЛ?

– Таких как Акинфеев не найти. Это великий футболист, великий вратарь. В каком он состоянии, я не знаю. Конечно, возраст немножко сказывается. Но какой у него опыт! Он вовремя подскажет, руководит обороной… Великое дело иметь такого опытного товарища в воротах.

– Стоит ли весной бросить все силы на Кубок России, раз в чемпионате всё непросто?

– Если так гадать, то ни Кубка, ни медалей не получить. Это же футбол. В хорошем состоянии команда может быть, а завтра проиграли, кто-то заболел — и всё посыпалось. Надо всегда иметь минимум 20 игроков: основной состав плюс игроки, чуть уступающие по параметрам. Даже если выйдет застойный, но умелый футболист, то ничего страшного не произойдёт.

А если игроков семь или восемь остальных, то это тяжело. Целый год бегать – непростое дело. Нужно, чтобы соперник попался в худшем состоянии, чем обычно. В ЦСКА сейчас хорошая атмосфера. Много молодёжи. Игра армейцев улучшается от игры к игре. Надеемся на хорошие результаты у ЦСКА, — приводит слова Костылева «Спорт день за днём».