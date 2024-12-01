«Динамо» Мх — «Факел»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Мх: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезинг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

«Динамо» Мх занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 16 матчей. «Факел» заработал 13 очков и располагается на 14-й строчке.