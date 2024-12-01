«Торпедо» победило «Тюмень» в домашнем матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко (Казань). «Торпедо» одержало победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 33-й минуте забил полузащитник «Торпедо» Игорь Горбунов. В игре было показано две жёлтые карточки.

После этой победы «Торпедо» набрало 43 очка за 21 матч. Подопечные Олега Кононова занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. «Тюмень» с 12 очками находится на последнем, 18-м месте.