«Чтобы сдуться, нужно сначала чего-то набраться». Сергей Гуренко — о «Локомотиве»

Экс-полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники принимали подмосковные «Химки» (1:3).

«Ну, чтобы сдуться, нужно сначала чего-то набраться. По мне, просто понятно, что команда молодая, перспективная, ещё не обросли мяском. Всё бывает в футболе, попали в конце года в такую полосу. Тренерскому штабу нужно разобраться, с чем это связано», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

После 17 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 8 декабря, начало — в 19:30 мск.