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«Чтобы сдуться, нужно сначала чего-то набраться». Сергей Гуренко — о «Локомотиве»

«Чтобы сдуться, нужно сначала чего-то набраться». Сергей Гуренко — о «Локомотиве»
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Экс-полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники принимали подмосковные «Химки» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Ну, чтобы сдуться, нужно сначала чего-то набраться. По мне, просто понятно, что команда молодая, перспективная, ещё не обросли мяском. Всё бывает в футболе, попали в конце года в такую полосу. Тренерскому штабу нужно разобраться, с чем это связано», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

После 17 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 8 декабря, начало — в 19:30 мск.

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