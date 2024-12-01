«МЮ» одержал первую победу в АПЛ под руководством Аморима, разгромив «Эвертон»

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс (Лестер, Англия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

За «Манчестер Юнайтед» отличились Маркус Рашфорд (дубль) и Джошуа Зиркзее (дубль).

После 13 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. «Эвертон» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 31 очко.