«Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.