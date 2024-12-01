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Челси — Астон Вилла, результат матча 1 декабря 2024, счёт 3:0, АПЛ 2024-2025

«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче 13-го тура АПЛ со счётом 3:0
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Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). «Челси» одержал победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Джексон – 7'     2:0 Фернандес – 36'     3:0 Палмер – 83'    

На седьмой минуте нападающий «Челси» Николас Джексон открыл счёт в матче. На 36-й минуте Энцо Фернандес забил второй мяч хозяев. На перерыв «аристократы» ушли с комфортным преимуществом. На 83-й минуте Коул Палмер установил окончательный счёт — 3:0.

«Челси» набрал 25 очков в 13 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» занимает 12-е место, заработав 19 очков.

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