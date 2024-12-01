«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче 13-го тура АПЛ со счётом 3:0

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). «Челси» одержал победу со счётом 3:0.

На седьмой минуте нападающий «Челси» Николас Джексон открыл счёт в матче. На 36-й минуте Энцо Фернандес забил второй мяч хозяев. На перерыв «аристократы» ушли с комфортным преимуществом. На 83-й минуте Коул Палмер установил окончательный счёт — 3:0.

«Челси» набрал 25 очков в 13 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» занимает 12-е место, заработав 19 очков.