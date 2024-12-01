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Булыкин: рано говорить, что «Локомотив» выбыл из чемпионской гонки

Булыкин: рано говорить, что «Локомотив» выбыл из чемпионской гонки
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между красно-зелёными и «Химками» (1:3), а также высказался о перспективах московской команды в борьбе за чемпионство.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Химки» надо было обыгрывать, чтобы выходить из кризиса. Соперник не такой сильный, но «Локомотив» плохо сыграл в защите. Получили обидное поражение. Сейчас важно выйти из кризиса, хорошо сыграть последнюю игру и уйти на зимнюю паузу, где можно привести форму в порядок. Рано говорить, что «Локомотив» выбыл из чемпионской гонки. Просто небольшой спад», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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