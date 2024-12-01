Булыкин: рано говорить, что «Локомотив» выбыл из чемпионской гонки

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между красно-зелёными и «Химками» (1:3), а также высказался о перспективах московской команды в борьбе за чемпионство.

«Химки» надо было обыгрывать, чтобы выходить из кризиса. Соперник не такой сильный, но «Локомотив» плохо сыграл в защите. Получили обидное поражение. Сейчас важно выйти из кризиса, хорошо сыграть последнюю игру и уйти на зимнюю паузу, где можно привести форму в порядок. Рано говорить, что «Локомотив» выбыл из чемпионской гонки. Просто небольшой спад», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.