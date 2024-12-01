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«Тоттенхэм» и «Фулхэм» поделили очки в матче 13-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» и «Фулхэм» поделили очки в матче 13-го тура АПЛ
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Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Бонд (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Джонсон – 54'     1:1 Кейрни – 67'    
Удаления: нет / Кейрни – 83'

На 54-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон открыл счёт. Ответный мяч «Фулхэма» на 67-й минуте забил полузащитник Том Кейрни. На 83-й минуте Кейрни получил красную карточку.

После 13 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. «Фулхэм» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 19 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 31 очко.

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