«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ впервые с 2015 года

Сегодня, 1 декабря, санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ. Таким образом, сине-бело-голубые проиграли самарскому клубу в чемпионате России впервые с 2015 года. Тогда «Зенит» проиграл «Крыльям» со счётом 1:3, встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.