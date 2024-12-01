«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 2:3 в матче 17-го тура РПЛ. Таким образом, «Зенит» потерпел первое домашнее поражение в текущем сезоне.

В текущем сезоне до этого матча у «Зенита» было только два гостевых поражения: в Фонбет Кубке России от «Акрона» со счётом 1:1, 4:5 пен., а также со счётом 0:2 в 10-м туре РПЛ от «Краснодара».

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Крылья Советов» заработали 15 очков и располагаются на 13-й строчке.