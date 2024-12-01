«При Амориме все забегали, никто не «сачкует». Елагин — о «Манчестер Юнайтед»

Спортивный комментатор Александр Елагин высказался о матче 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Эвертон» (4:0).

«Катастрофически плох «Эвертон», особенно в обороне. Раньше (в прошлом сезоне) «ириски» держались за счёт прекрасной игры вратаря и защитников – сегодня слишком часто ошибается Пикфорд (такое ощущение, что ему временами очень скучно играть за «Эвертон»), и главное – Тарковски, которого я постоянно выделял, но сегодня его количество ошибок просто зашкаливает, Янгу пора вешать бутсы на гвоздь (но кто вместо него?!).

На фоне немощного «Эвертона» «Юнайтед» производит приятное впечатление. Рано ещё делать далеко идущие выводы, но то, что при Амориме все забегали, никто не «сачкует», все прессингуют, даже Рашфорд (хотя, кажется, делает он, перебарывая себя). Как бы то ни было, Аморим стартует здорово. Главное, отмечу желание и неуёмное движение игроков, а то, что они мастера – кто и когда в этом сомневался?» — написал Елагин в телеграм-канале.