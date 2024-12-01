Хомуха: Сергеев показал, что «Зенит» ошибся, когда поменял его на Соболева
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Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха прокомментировал игру нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2). Нападающий оформил дубль в ворота своей бывшей команды.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4' 1:1 Сергеев – 17' 1:2 Олейников – 18' 1:3 Сергеев – 28' 2:3 Алип – 72'
«В случае с голами Сергеева на 100% сработало правило бывших. Он показал, что «Зенит» ошибся, когда поменял его на Соболева. Победа говорит о том, что внутри команды здоровая атмосфера. Они настроены бороться и биться для решения тех задач, которые стоят перед ними», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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