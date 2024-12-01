Хомуха: Сергеев показал, что «Зенит» ошибся, когда поменял его на Соболева

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха прокомментировал игру нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2). Нападающий оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

«В случае с голами Сергеева на 100% сработало правило бывших. Он показал, что «Зенит» ошибся, когда поменял его на Соболева. Победа говорит о том, что внутри команды здоровая атмосфера. Они настроены бороться и биться для решения тех задач, которые стоят перед ними», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.