Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хомуха: Сергеев показал, что «Зенит» ошибся, когда поменял его на Соболева

Хомуха: Сергеев показал, что «Зенит» ошибся, когда поменял его на Соболева
Комментарии

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха прокомментировал игру нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2). Нападающий оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«В случае с голами Сергеева на 100% сработало правило бывших. Он показал, что «Зенит» ошибся, когда поменял его на Соболева. Победа говорит о том, что внутри команды здоровая атмосфера. Они настроены бороться и биться для решения тех задач, которые стоят перед ними», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Песьяков — после победы над «Зенитом»: «Краснодар», я свой должок отдал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android