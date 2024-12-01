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Песьяков — после победы над «Зенитом»: «Краснодар», я свой должок отдал

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал победу над «Зенитом» в 17-м туре РПЛ со счётом 3:2.

«Кто-то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», я свой должок отдал. Всё в ваших руках», — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

В заключительном туре прошлого сезона Песьяков, выступая за «Ростов», в игре с «Зенитом» допустил результативную ошибку, из-за которой «Краснодар» не смог стать чемпионом.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Крылья Советов» заработали 15 очков и располагаются на 13-й строчке.