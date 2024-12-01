Константин Генич двумя словами прокомментировал результат матча «Зенит» — «Крылья Советов»

Комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:3).

«Браво, «Крылья»!» — написал Генич в телеграм-канале.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Крылья Советов» заработали 15 очков и располагаются на 13-й строчке.