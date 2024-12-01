Александр Соболев провёл 10-й матч за «Зенит» в РПЛ без голов

Сегодня, 1 декабря, санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 2:3 в матче 17-го тура чемпионата России. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев вышел на замену на 64-й минуте, эта игра стала для него 10-й за «Зенит» в РПЛ. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.