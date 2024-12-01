«Наполи» на выезде обыграл «Торино» в матче Серии А

Завершился матч 14-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. «Наполи» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. В матче было показано пять жёлтых карточек.

После этой победы «Наполи» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе «Торино» 15 очков после 14 матчей. Команда занимает 11-е место. В следующем туре «Торино» сыграет с «Дженоа», а «Наполи» — с «Лацио».