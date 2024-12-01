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Торино — Наполи, результат матча 1 декабря 2024, счёт 0:1, Серия А 2024-2025

«Наполи» на выезде обыграл «Торино» в матче Серии А
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Завершился матч 14-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. «Наполи» одержал победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 31'    

Единственный гол на 31-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. В матче было показано пять жёлтых карточек.

После этой победы «Наполи» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе «Торино» 15 очков после 14 матчей. Команда занимает 11-е место. В следующем туре «Торино» сыграет с «Дженоа», а «Наполи» — с «Лацио».

Турнирная таблица Серии А
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