«Лацио» неожиданно проиграл «Парме» в 14-м туре Серии А

Завершился матч 14-го тура Серии А, в котором встречались «Парма» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. «Парма» одержала победу со счётом 3:1.

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пармы» Деннис Ман. На 53-й минуте отличился нападающий хозяев Анас Хадж Мохамед. На 80-й минуте забил игрок «Лацио» Валентин Кастельянос. На 90+1-й минуте отличился защитник «Пармы» Энрико Дель Прато.

«Лацио» после 14 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» находится на 11-й строчке с 15 очками.