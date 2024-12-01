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«Лацио» неожиданно проиграл «Парме» в 14-м туре Серии А

«Лацио» неожиданно проиграл «Парме» в 14-м туре Серии А
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Завершился матч 14-го тура Серии А, в котором встречались «Парма» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. «Парма» одержала победу со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
3 : 1
Лацио
Рим
1:0 Ман – 6'     2:0 Хадж Мохамед – 53'     2:1 Кастельянос – 80'     3:1 Дель Прато – 90+1'    

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пармы» Деннис Ман. На 53-й минуте отличился нападающий хозяев Анас Хадж Мохамед. На 80-й минуте забил игрок «Лацио» Валентин Кастельянос. На 90+1-й минуте отличился защитник «Пармы» Энрико Дель Прато.

«Лацио» после 14 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» находится на 11-й строчке с 15 очками.

Турнирная таблица Серии А
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