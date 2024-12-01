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Экс-тренер Сергеева: в «Зените» Ваня почти не играл, сейчас Осинькин в него верит

Экс-тренер Сергеева: в «Зените» Ваня почти не играл, сейчас Осинькин в него верит
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Экс-тренер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева Игорь Колыванов высказался о своём бывшем подопечном. Сегодня, 1 декабря, самарский клуб одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Слежу за Ванькой постоянно, всё-таки два года у меня работал в «Торпедо». Когда Сергеев пришёл в «Зенит», он почти не выходил, много игрового тонуса растерял. Сейчас же Осинькин в него верит. Даже когда Ваня не забил с пенальти, в пустые ворота. Теперь два хороших гола забил «Зениту». Понятное дело, что он настраивался на «Зенит». Провёл там три-четыре года, хотелось показать, на что способен. Рад за него», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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