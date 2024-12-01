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Колыванов: «Зенит» бодро начал, но минутная расслабленность — сразу два гола «Крыльев»

Колыванов: «Зенит» бодро начал, но минутная расслабленность — сразу два гола «Крыльев»
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Мало тех людей, которые реально предполагали победу «Крыльев» над «Зенитом». Я сам в это не особо верил. «Зенит» бодро начал, забил. Минутная расслабленность — сразу два гола. Иван Сергеев сегодня поймал кураж. Видимо, после первого гола уверенность «Зенита» переросла в самоуверенность. Если ты не доигрываешь эпизоды, то пропускаешь и допускаешь ошибки.

«Крылышкам» надо отдать должное. С «Зенитом» на выезде сложно сыграть «на ноль», но всё равно выцарапали победу. Не сказал бы, что «Зенит» играл плохо, но вот эти эпизоды… Борьба за чемпионство продолжается», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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