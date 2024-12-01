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Андрей Аршавин — о поражении от «Крыльев»: «Зенит» впал в ступор после пропущенных мячей

Андрей Аршавин — о поражении от «Крыльев»: «Зенит» впал в ступор после пропущенных мячей
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Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Очень неожиданный результат. «Зенит» начал очень уверенно, Глушенков забил лёгкий гол, игра давалась. Мне трудно объяснить, что произошло за минуту. Тот же Сергеев терял много мячей, Олейников, Дмитриев тоже, Гарре не было видно. Как эти голы пришли — мне трудно описать.

После этого «Зенит» впал в ступор по скоростям, идеям. В целом «Крылья» достаточно просто отстояли преимущество в два мяча. Поражение точно заставит задуматься. Причины мы не только в этом матче увидели, почему не забили достаточное количество голов. Уже были такие игры. Не думаю, что при счёте 1:3 не было шансов у «Зенита», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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