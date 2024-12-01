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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Гакпо открыл счёт в начале матча

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Гакпо открыл счёт в начале матча
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В эти минуты проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 1:0.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'    

На 12-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, замкнув прострел Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 31 очко за 12 матчей. В свою очередь, подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 12 встречах и располагаются на пятой строчке.

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