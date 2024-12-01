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Галактионов высказался о домашнем поражении «Локомотива» от «Химок» в 17-м туре РПЛ

Галактионов высказался о домашнем поражении «Локомотива» от «Химок» в 17-м туре РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Химок» со счётом 1:3 в матче 17-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Нельзя вот так, за два-три матча, смазать то, что было наработано за 15-20 матчей. Понятно, что концовка года, понятно, что усталость накапливается. Не то уже состояние, это и без цифр видно. Вылезают всякие болячки. Но это не оправдание, потому что и у соперника тоже есть свои проблемы. Надо до конца иметь стройность, дисциплину, организацию.

Глобально — мы вернулись в игру. Счёт был 1:1, мы нагнетали, наступали. Но этот второй мяч, когда мы попадаемся на контратаку, никуда не годится», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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