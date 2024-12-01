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Федорищев высказался о победе «Крыльев» над «Зенитом» в матче РПЛ

Федорищев высказался о победе «Крыльев» над «Зенитом» в матче РПЛ
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал «Крылья Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

— Практически никто не ожидал увидеть победу «Крыльев» над «Зенитом». Как вы на неё отреагировали?
— Ну почему сразу никто не ждал? Наши болельщики ждали. У нас очень сильные игроки, очень сильная тренерская школа. «Крылья» — сильная команда. Сегодня игроки показали высший класс, мы ими гордимся.

— Для вас эта победа не сенсация?
— Почему? Это знаковая победа. Обыграть на чужом поле «Зенит», сильнейшую российскую команду, в честном бою… Он таким и был сегодня. Это дорогого стоит. Ребята совершили небольшой подвиг, это действительно так. С огромным уважением относимся к «Зениту», но «Крылья Советов» были сильнее, — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

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