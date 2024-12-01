Федорищев высказался о победе «Крыльев» над «Зенитом» в матче РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал «Крылья Советов» (2:3).

— Практически никто не ожидал увидеть победу «Крыльев» над «Зенитом». Как вы на неё отреагировали?

— Ну почему сразу никто не ждал? Наши болельщики ждали. У нас очень сильные игроки, очень сильная тренерская школа. «Крылья» — сильная команда. Сегодня игроки показали высший класс, мы ими гордимся.

— Для вас эта победа не сенсация?

— Почему? Это знаковая победа. Обыграть на чужом поле «Зенит», сильнейшую российскую команду, в честном бою… Он таким и был сегодня. Это дорогого стоит. Ребята совершили небольшой подвиг, это действительно так. С огромным уважением относимся к «Зениту», но «Крылья Советов» были сильнее, — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».