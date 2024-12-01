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Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Конечно, результатом мы недовольны, очень обидно проигрывать дома. Что касается игры, то мы достаточно легко пропускали сегодня, а забивали — тяжело. Моменты у нас были даже в той сложной ситуации, в которой мы оказались. Мы постарались изменить ход матча и забили, моменты у нас были для того, чтобы сыграть лучше с точки зрения результата, но мы не смогли их реализовать.

Нужно забивать. Играли сегодня неплохо с точки зрения игры, структуры, количества моментов, ударов. Но самое главное в футболе — это счёт на табло. Он сегодня не в нашу пользу», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.

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