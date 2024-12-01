Нападающий «Крыльев» Сергеев: победа над «Зенитом» — заслуга всей команды

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Тяжёлая была игра, мы много оборонялись, много убегали в контратаки, но это наш козырь, который сыграл большую роль. Обидно, что пропустили быстрый гол, но ребята собрались — молодцы. Эта победа — заслуга всей команды», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.
- 1 декабря 2024
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