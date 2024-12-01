Нападающий «Крыльев» Сергеев: уважаю «Зенит», даже когда забиваю

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал свой дубль в ворота «Зенита» в матче 17-го тура чемпионата России.

«Не было никакой дополнительной мотивации. Я уважаю «Зенит», даже когда забиваю. Когда забивал за «Зенит», уважал «Крылья». И там, и здесь есть мои друзья. Я футболист, хочу забивать. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.