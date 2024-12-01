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Нападающий «Крыльев» Сергеев: уважаю «Зенит», даже когда забиваю

Нападающий «Крыльев» Сергеев: уважаю «Зенит», даже когда забиваю
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал свой дубль в ворота «Зенита» в матче 17-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Не было никакой дополнительной мотивации. Я уважаю «Зенит», даже когда забиваю. Когда забивал за «Зенит», уважал «Крылья». И там, и здесь есть мои друзья. Я футболист, хочу забивать. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.

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