Тренер «Крыльев» Игорь Осинькин: готов к любому исходу. Не держусь за своё место

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) высказался относительно своего будущего.

— Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность. Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от «Зенита», на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу.

— Насколько сложно настраиваться при таком фоне вокруг клуба?

— Негатив постоянно идёт вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с «Химками». Мы справились, последние матчи после «Акрона» — это игры, за которые могу только благодарить ребят.

— Какой реакции ждёте от руководства за победу?

— Не задумывался, могу отвечать только за себя. Остался один матч, посмотрим, как всё пойдёт. Усталость накапливается, «Локомотив» вот тоже не выдержал напряжения эмоционального и физического.

— Писали, что это ваш последний матч.

— Готов к любому исходу. Не держусь за своё место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям.

— Почему не держитесь за место?

— Не могу объяснить. Сказал то, что есть на самом деле, — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».