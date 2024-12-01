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Тренер «Крыльев» Игорь Осинькин: готов к любому исходу. Не держусь за своё место

Тренер «Крыльев» Игорь Осинькин: готов к любому исходу. Не держусь за своё место
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) высказался относительно своего будущего.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

— Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность. Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от «Зенита», на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу.

— Насколько сложно настраиваться при таком фоне вокруг клуба?
— Негатив постоянно идёт вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с «Химками». Мы справились, последние матчи после «Акрона» — это игры, за которые могу только благодарить ребят.

— Какой реакции ждёте от руководства за победу?
— Не задумывался, могу отвечать только за себя. Остался один матч, посмотрим, как всё пойдёт. Усталость накапливается, «Локомотив» вот тоже не выдержал напряжения эмоционального и физического.

— Писали, что это ваш последний матч.
— Готов к любому исходу. Не держусь за своё место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям.

— Почему не держитесь за место?
— Не могу объяснить. Сказал то, что есть на самом деле, — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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