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Сергеев: не обращаем внимания, что происходит вокруг клуба — мы бьёмся друг за друга

Сергеев: не обращаем внимания, что происходит вокруг клуба — мы бьёмся друг за друга
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о ситуации внутри клуба. Сегодня, 1 декабря, самарская команда одержала победу над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Мы не обращаем внимания на то, что происходит вокруг клуба. Мы бьёмся друг за друга, за команду, за «Крылья». Чтобы там ни происходило, мы одна команда, в матче с «Зенитом» нам это помогло», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

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