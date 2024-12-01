Сергеев: не обращаем внимания, что происходит вокруг клуба — мы бьёмся друг за друга

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о ситуации внутри клуба. Сегодня, 1 декабря, самарская команда одержала победу над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Мы не обращаем внимания на то, что происходит вокруг клуба. Мы бьёмся друг за друга, за команду, за «Крылья». Чтобы там ни происходило, мы одна команда, в матче с «Зенитом» нам это помогло», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.