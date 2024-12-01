Сергеев: поблагодарил Рассказова за голевую, получилось как на ЧМ в 2014-м

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев поблагодарил одноклубника Николая Рассказова за голевую передачу в матче 17-го тура с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2).

«Поблагодарил Рассказова за голевую передачу. Получилось, как на чемпионате мира в 2014 году, когда ван Перси забивал. Только я не в прыжке», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей и опережает располагающийся на второй строчке «Краснодар» на одно очко. «Крылья Советов» заработали 18 очков и находятся на 10-й строчке.