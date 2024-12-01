Сергеев: всегда уважал и буду уважать болельщиков «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал о своём отношении к болельщикам санкт-петербургского «Зенита». Сегодня, 1 декабря, самарская команда одержала победу над сине-бело-голубыми (3:2) в матче 17-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Я слышал, когда по стадиону объявляли мою фамилию, болельщики «Зенита» аплодировали. Огромное им спасибо, всегда их уважал и буду уважать», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.