Сергеев: с учётом ситуации в «Крыльях» победа над «Зенитом» важна на 100%
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев оценил победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 в матче 17-го тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4' 1:1 Сергеев – 17' 1:2 Олейников – 18' 1:3 Сергеев – 28' 2:3 Алип – 72'
«С учётом ситуации в команде победа над «Зенитом» важна на 100%. Ещё одна важная игра — с «Ахматом», где мы перевернули матч. Сегодня тоже довели до победы. Не знаю, что там происходит. Повторюсь, мы бьёмся друг за друга», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.
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