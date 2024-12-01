Сергеев: с учётом ситуации в «Крыльях» победа над «Зенитом» важна на 100%

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев оценил победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 в матче 17-го тура РПЛ.

«С учётом ситуации в команде победа над «Зенитом» важна на 100%. Ещё одна важная игра — с «Ахматом», где мы перевернули матч. Сегодня тоже довели до победы. Не знаю, что там происходит. Повторюсь, мы бьёмся друг за друга», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.