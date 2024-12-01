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«Динамо» Мх — «Факел»: в первом тайме счёт не открыт

«Динамо» Мх — «Факел»: в первом тайме счёт не открыт
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 16 матчей. «Факел» заработал 13 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», набравший 39 очков в 17 встречах.

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