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Барриос прокомментировал поражение в матче с «Крыльями Советов»

Барриос прокомментировал поражение в матче с «Крыльями Советов»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Очень сложно делать выводы прямо сейчас. Совершенно точно мы не были на той высоте, где должны быть и где нас хотят видеть болельщики. Неудачный вечер для нас, особенно потому, что это было дома, при своих трибунах. Люди пришли нас поддержать, а мы их подвели.

Соперник воспользовался нашими ошибками в обороне, играл настойчиво. Нам немного не хватило концентрации в защите, настойчивости впереди. Результат таков, какой он есть. Сейчас нам нужно всё проанализировать, сделать выводы и в течение недели готовиться к следующей игре», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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