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Сергеев: губернатор Самарской области ни разу не заходил в раздевалку

Сергеев: губернатор Самарской области ни разу не заходил в раздевалку
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ещё не посещал раздевалку команды после своего назначения.

«Не знаю, сколько раз губернатор Самарской области посещал домашние матчи «Крыльев». В раздевалку он ни разу не заходил», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 1 декабря, «Крылья Советов» в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:2. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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