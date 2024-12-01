Барриос объяснил, за счёт чего «Крыльям» удалось забить два гола за полторы минуты

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Мы потеряли концентрацию в этих моментах. Соперники воспользовались потерей мяча с нашей стороны, мы слишком открылись, перейдя в атаку. Результат неудовлетворительный. Уверен, что исход сегодняшнего матча послужит нам в будущем. Будем стараться исправить ситуацию и как можно быстрее перевернуть страницу», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.