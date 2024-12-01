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Барриос объяснил, за счёт чего «Крыльям» удалось забить два гола за полторы минуты

Барриос объяснил, за счёт чего «Крыльям» удалось забить два гола за полторы минуты
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Мы потеряли концентрацию в этих моментах. Соперники воспользовались потерей мяча с нашей стороны, мы слишком открылись, перейдя в атаку. Результат неудовлетворительный. Уверен, что исход сегодняшнего матча послужит нам в будущем. Будем стараться исправить ситуацию и как можно быстрее перевернуть страницу», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

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