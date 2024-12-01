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Сергеев: Ломаев вытащил нас в игре с «Ахматом» — отбил пенальти ценой травмы

Сергеев: Ломаев вытащил нас в игре с «Ахматом» — отбил пенальти ценой травмы
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о травме голкипера Ивана Ломаева, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«Жалко Ваню Ломаева, потому что он повредил плечо. Он нас вытащил в игре с «Ахматом», отбил пенальти, но ценой травмы. Сейчас он будет лечиться и, наверное, выпадет на три-четыре месяца», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее «Крыльев Советов» заявили, что Иван Ломаев не примет участия в оставшихся матчах команды в Российской Премьер-Лиге в 2024 году. Футболист прошёл обследование МРТ, по результатам которого выявлено повреждение суставной губы надостной мышцы.

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