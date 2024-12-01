Сергеев: Ломаев вытащил нас в игре с «Ахматом» — отбил пенальти ценой травмы

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о травме голкипера Ивана Ломаева, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Жалко Ваню Ломаева, потому что он повредил плечо. Он нас вытащил в игре с «Ахматом», отбил пенальти, но ценой травмы. Сейчас он будет лечиться и, наверное, выпадет на три-четыре месяца», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее «Крыльев Советов» заявили, что Иван Ломаев не примет участия в оставшихся матчах команды в Российской Премьер-Лиге в 2024 году. Футболист прошёл обследование МРТ, по результатам которого выявлено повреждение суставной губы надостной мышцы.