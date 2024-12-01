Барриос: должны признать, что провели не лучший матч с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что команда провела не лучший матч с «Крыльями Советов» (2:3).

«То, что говорится в раздевалке, остаётся там. В «Зените» собраны отличные футболисты, все — с большим опытом. Все понимают, что сегодня пошло не так. Мы должны признать, что провели не лучший матч, допустили много ошибок. Надо как можно скорее поднять голову, расправить плечи. Да, сегодня не наш день, но он закончится. А завтра надо начать писать новую страницу», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.