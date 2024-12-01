«Краснодар» — «Спартак»: Угальде открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.