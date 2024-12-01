Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Спартак М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раков эффектно бил через себя, Артига эмоционально радовался победе. Лучшие фото с матча

Раков эффектно бил через себя, Артига эмоционально радовался победе. Лучшие фото с матча
«Локомотив» — «Химки»
Комментарии

1 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Химки». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17 турах. «Химки» (16) — 13-е.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android