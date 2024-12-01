Раков эффектно бил через себя, Артига эмоционально радовался победе. Лучшие фото с матча

1 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Химки». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 17 турах. «Химки» (16) — 13-е.