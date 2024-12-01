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Радимов: не знаю, почему «Зенит» отказался от прессинга, когда «Крылья» надо было добивать

Радимов: не знаю, почему «Зенит» отказался от прессинга, когда «Крылья» надо было добивать
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Экс-полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов назвал причины поражения сине-бело-голубых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарским клубом (2:3). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Результат матча был предрешён в первом тайме. После такого начала матча, когда [«Зениту»] так легко всё давалось… Не знаю, почему «Зенит» отказался от прессинга, когда соперника надо было добивать. Это дало возможность «Крыльям» воспрять духом», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.

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