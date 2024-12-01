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Таранов: надеюсь, победа «Крыльев» над «Зенитом» — переломный момент в истории этого года

Таранов: надеюсь, победа «Крыльев» над «Зенитом» — переломный момент в истории этого года
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Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче 17-го тура с «Зенитом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Победа «Крыльев» над «Зенитом» — сенсация! В таком состоянии обыграть в гостях «Зенит» — здорово для Самары. Надеюсь, это станет каким-то переломным моментом в истории этого года. Такой результат — это всё в совокупности, в том числе и реакция на последние новости. В современном мире пропускать такие новости мимо ушей невозможно. Может быть, у «Зенита» случился недонастрой», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.

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