Таранов: надеюсь, победа «Крыльев» над «Зенитом» — переломный момент в истории этого года

Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче 17-го тура с «Зенитом» (3:2).

«Победа «Крыльев» над «Зенитом» — сенсация! В таком состоянии обыграть в гостях «Зенит» — здорово для Самары. Надеюсь, это станет каким-то переломным моментом в истории этого года. Такой результат — это всё в совокупности, в том числе и реакция на последние новости. В современном мире пропускать такие новости мимо ушей невозможно. Может быть, у «Зенита» случился недонастрой», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.